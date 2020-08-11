В Ольгинском районе Приморья из-за циклона «Джангми» введен режим повышенной готовности

На территории Ольгинского района идет умеренный постепенно ослабевающий дождь Фото: Иван МАКЕЕВ

Режим повышенной готовности введен в Ольгинском районе из-за проходящего рядом с Приморьем 11-12 августа тропического циклона «Джангми». В муниципалитете создан оперативный штаб, установлено круглосуточное дежурство, налажено оперативное взаимодействие органов управления и сил подразделений по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба правительства края.

Сейчас на территории Ольгинского района работают три базы отдыха: «Балюзек», «Балюзек-2» и «Уютный берег». В них в общей сложности отдыхает 161 человек. По данным министерства ГО и ЧС Приморья, базы отдыха к прохождению циклона готовы, имеются дизельгенераторы и другая необходимая техника.

«Подготовлены 19 резервных источников питания на случай аварийных ситуаций. Общая группировка сил и средств для оперативного реагирования — 341 человек, 118 единиц техники и три плавсредства. Также подготовлен пункт эвакуации на 50 человек», — сообщили представители ведомства.

Пресс-служба правительства Приморья информирует, что на территории района идет умеренный постепенно ослабевающий дождь. Подъем уровня воды в реках 273 сантиметра, но выхода воды на пойму не обнаружено. Нет подтопленных населенных пунктов, мосты и дороги не размыты.

Зафиксирован перелив глубиной 15 сантиметров через дорожное полотно автодороги Кавалерово—Находка в районе развилки на село Фурманово. Электроснабжение и связь есть во всех населенных пунктах. «Отрезанных» туристических объектов нет.

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