В Приморье двух рысей выпустили на волю специалисты центра «Тигр»

У каждого животного, попавшего в Центр "Тигр" непростая история. Фото: Инстаграм siberiantiger_center

Центр спасения диких животных «Тигр» вернул в дикую природу двух рысей, которых выходили специалисты.

Первое животное попало в центр с очень низким весом и измазанными в расплавленном битуме лапами. Смола залепила у хищника когти и рысь не могла охотиться. Сотрудники «Тигра» сумели очистить лапы и первые недели лесная кошка отъедалась.

Сотрудники центра оказали животному медицинскую помощь. Фото: Инстаграм siberiantiger_center

У второго животного ситуация была более серьезной — по каким-то причинам когти на лапах вообще отсутствовали. Рысь нашли жители поселка на дереве, куда ее загнали собаки. В центре у охотницы когти постепенно отрасли.

«Оба животных дикие, здоровые и умеющие охотиться. Поэтому незачем им засиживаться в клетках — лес зовет!», — пишет пресс-служба центра.

Нужно выяснить почему хищник не мог охотиться. Фото: Инстаграм siberiantiger_center

Зверей выпустили на охраняемой территории, вдали от населенных пунктов, и что важно на территории нет тигров — главных конкурентов рысей.

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