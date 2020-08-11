«Безногий инвалид» сам пришел за миллионами: во Владивостоке на афере со страховкой попались супруги-мошенники

Супруги из Владивостока получили страховку в 2,7 миллиона рублей по фиктивной справке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокурор Фрунзенского района Владивостока утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против семейной пары по части 3 статьи 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере».

Несколько лет назад двое жителей столицы Приморья — муж и жена — по договору об ипотеке купили квартиру и застраховали ипотечный кредит. В октябре 2016 года супруги приобрели фиктивную справку о том, что у мужчины установлена инвалидность II группы. Это по договору ипотечного страхования является страховым случаем и сообщники получили страховую выплату — более 2,7 миллиона рублей.

Попались супруги-мошенники из-за собственной глупости. Специалисты обратили внимание на то, что в справке указано: инвалидность получена в связи с ампутацией нижних конечностей, тогда как мужчина лично приходил в офис страховой компании для подачи документов.

Сейчас уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу, а материалы уголовного дела в отношении лиц, изготовивших поддельную справку, выделены в отдельное производство.

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