26 баз отдыха в Приморье могут снова закрыться из-за собственной халатности

Почти три десятка баз отдыха в Приморье допустили значительные нарушения санитарно-эпидемиологических норм Фото: Андрей АБРАМОВ

Под угрозой закрытия оказались 26 баз отдыха в Приморье. Это произошло, после того как межведомственные группы провели мониторинг средств коллективного размещения на побережье региона и отправили результаты проверки в территориальное управление Роспотребнадзора.

Всего было проверено 248 объектов в трех муниципалитетах: Хасанском районе, Владивостокском и Находкинском городских округах. Выявлены нарушения на 198 из них.

Работать базам отдыха в крае разрешили с 15 июля, но лишь с условием, что их руководство подтвердить выполнение требований санитарной безопасности вовремя COVID-19: применение средств защиты и антисептиков, термометрию персонала и гостей, наличие справок у персонала о прохождении анализа на коронавирус и так далее.

— Далеко не все средства размещения выполнили эту процедуру, направленную, в первую очередь, на недопущение вспышек заболевания в местах скопления людей. Некоторые коллективные средства размещения приступили к работе, фактически, нелегально. Видимо, они надеялись, что у власти до них не дойдут руки. Но руки дошли, — рассказал руководитель краевого агентства по туризму Владимир Щур.

По данным агентства, в ходе мониторинга составлено 165 актов осмотра, а также 58 протоколов об административных нарушениях. Выявлены нарушения санэпиднорм и правил на 97 объектах. Не проверились на COVID-2019 сотрудники 47 баз отдыха. 18 средств коллективного размещения работали без проведения обязательной классификации.

26 баз отдыха допустили значительные, многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Их работу ближайшее время остановят, если не будут устранены нарушения.

— Вряд ли во всех случаях дело дойдет до закрытия. Ведь для базы отдыха это и репутационные потери, и невозможность заработать в кризис. К тому же, приостановка деятельности — это и необходимость выселения людей, возмещение им ущерба за испорченный отдых. Проще ликвидировать указанные нарушения, — считает Владимир Щур.

Многочисленные нарушения выявлены:

Хасанский район (17-19 июля)

— база отдыха «27 регион» (поселок Зарубино, бухта Алеут);

— база отдыха Welcome (поселок Зарубино, бухта Алеут, Черные пески);

— база отдыха «Фаворит плюс» (село Безверхово, Советская, 18);

– база отдыха «На берегу» (село Андреевка, Набережная, 10);

– база отдыха «Дача» (село Андреевка, Нагорная, 18);

– база отдыха «Агар» (село Андреевка, Школьная, 32);

– база отдыха «Парадайз» (село Андреевка, Ключевая, 19);

– база отдыха «Береговая» (село Витязь, Лесная, 17);

– база отдыха «Светлица» (село Витязь, Лесная, 7);

– база отдыха «Садко» (село Андреевка, Ключевая, 19).

Владивостокский городской округ (30 июля)

– база отдыха «Барон Бэр» (остров Русский, поселок Минка, 1);

– база отдыха ГД «Теремок» (Владивосток, Шевченко, 202);

– база отдыха «Феникс» (Владивосток, Лазурная, 19/15);

– база отдыха «Скала любви» (Владивосток, Лазурная, 38);

– база отдыха «Марина» (Владивосток, Лазурная, 19/38);

– база отдыха «Алена» (Владивосток, Лазурная, 15);

– база отдыха «Алые паруса» (Владивосток, Лазурная, 12);

– гостиница «Уют», (Владивосток, Лазурная, 1).

Находкинский городской округ (30-31 июля)

– гостиница «Барракуда» (поселок Врангель, Крайнева, 6);

– гостиница «Восточная» (поселок Врангель, Внутрипортовая, 23/6);

– база отдыха «Дольче-Вита» (город Находка, Гончарова, 2-33);

– база отдыха «Рандеву» (поселок Ливадия, Заводская, 29);

– база отдыха «Красная ласточка» (поселок Ливадия, Грушевая, 67);

– база отдыха «Панорама» (село Анна, Нагорная, 30);

– база отдыха «Прибой-1» (Находка, район поселка Авангард, бухта Прибойная).

– база отдыха «Голубая лагуна» (Находка, бухта Спокойная, Авиаторов, 1).

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