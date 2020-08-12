С 1 сентября во всем Приморье начнется массовая прививочная кампания

С 1 сентября любой житель Приморья может пройти бесплатную вакцинацию Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 1 сентября в Приморье начинается массовая прививочная кампания. Эксперты заявляют, что сезонная заболеваемость ОРВИ и гриппом в сочетании с COVID-19 может нанести серьезный вред даже тому, кто не находится в группе риска. Именно поэтому медики рекомендуют всем по возможности пройти иммунизацию.

«Особенностью нового эпидсезона является включение в циркуляцию COVID-19: с 10-й недели 2020 года общее число заболевших гриппом, ОРВИ, внебольничными пневмониями существенно увеличилось по сравнению с аналогичными неделями предыдущего сезона», – обозначила главный санитарный врач Приморского края Татьяна Детковская..

Еще одна причина, по которой рекомендуется не пренебрегать вакцинацией, – ожидаемая циркуляция вирусов гриппа других штаммов, отличных от тех, которые были в предыдущие три года.

«К сожалению, в этом году мы входим в сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом на довольно высоком уровне больных COVID-19. Вероятность того, что будут встречаться смешанные формы заболеваний, очень высока. И если достаточное количество населения откажется от вакцинации, есть значительные риски полностью перепрофилировать работу здравоохранения на инфекционное направление в сезоне ноябрь-февраль. Это означает, что мы будем вынуждены сокращать плановую помощь населению», – подчеркнула министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Сделать прививку можно будет с 1 сентября любым доступным способом – как обратившись в медицинское учреждение, так и используя новые механизмы. Среди них – организованный выезд медицинских бригад на предприятия, а также установка мобильных комплексов в популярных местах пребывания горожан.