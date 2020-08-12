ЛИТР на свежем воздухе: литературный фестиваль во Владивостоке частично пройдет на открытых площадках

Фестиваль ЛИТР намечено провести во Владивостоке с 24 по 26 сентября Фото: pixabay.com

Часть мероприятий фестиваля «Литература Тихоокеанской России» (ЛИТР) в этом году из-за пандемии COVID-19 на открытых площадках. Проведение фестиваля намечено во Владивостоке с 24 по 26 сентября.

В качестве основных локаций рассматриваются Адмиральский сквер и площадка перед Краевым театром драмы имени Горького. Организаторы фестиваля считают, что на свежем воздухе легче обеспечить соблюдение социальной дистанции между людьми. Однако, если позволит эпидемиологическая ситуация, будут также задействованы и закрытые площадки. Все мероприятия в рамках фестиваля будут проводиться с учетом санитарных требований, а участников обеспечат средствами индивидуальной защиты, сообщается на сайте фестиваля.

Сообщается, что в третьем по счету фестивале, как и в прошлые годы, принимут участие писатели из центральной России и стран АТР. Если возобновится авиасообщение с Японией на литературный форум планируют пригласить Харуки Мураками и Рю Мураками. По традиции готовятся выездные мероприятия в города и районы Приморья и литературный проезд по муниципалитетам.

Прошлом году фестиваль ЛИТР собрал более 3 тысяч гостей.

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