Власти Приморья сообщили, когда начнется учебный год

Учебные заведения Приморья проверят на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований
Фото: Олег ЗОЛОТО
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в среду, 12 августа, распорядился начать проверку санитарной готовности образовательных учреждений к безопасному образовательному процессу.
— Начинайте поэтапную проверку школ, нужно выявить, где есть необходимость доукомплектовать средствами защиты, чтобы к 1 сентября в этом плане была полная готовность, — поручил глава региона главам муниципалитетов и профильных ведомств.
Как пояснила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, во время мониторинга комиссии поверят соблюдение образовательными учреждениями санитарно-эпидемиологических требований, указанных в Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня.
Все учебные заведения Приморья начнут работу в очном режиме с 1 сентября, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.
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