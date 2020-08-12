91 заражение коронавирусом в Приморском крае за последние сутки

Всего с начала эпидемии в крае зарегистрировано 7981 человек, инфицированных COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки в Приморье зафиксирован 91 новый случай заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии в крае зарегистрировано 7981 человек, инфицированных COVID-19. Из них сумели выздороветь 6299 приморцев.

Со 110 человек диагноз «Коронавирус» был снят за последние 24 часа.

За это же время от нового заболевания в крае умер еще один его житель. Это был мужчина в возрасте 71 год. Всего умерших от коронавируса в Приморье — 95.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14