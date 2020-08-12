91 заражение коронавирусом в Приморском крае за последние сутки

Всего с начала эпидемии в крае зарегистрировано 7981 человек, инфицированных COVID-19
Фото: Алексей БУЛАТОВ
За последние сутки в Приморье зафиксирован 91 новый случай заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии в крае зарегистрировано 7981 человек, инфицированных COVID-19. Из них сумели выздороветь 6299 приморцев.
Со 110 человек диагноз «Коронавирус» был снят за последние 24 часа.
За это же время от нового заболевания в крае умер еще один его житель. Это был мужчина в возрасте 71 год. Всего умерших от коронавируса в Приморье — 95.
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