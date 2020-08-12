Тропический циклон накроет ливнями Приморье 14 августа

Ночью 14 августа в Приморье по прогнозам ожидаются сильные дожди Фото: Иван МАКЕЕВ

Экстренное предупреждение о неблагоприятном погодном явлении на 14 августа сделало Главное управление МЧС России по Приморскому краю.

В сообщении говорится, что в ночь с четверга на пятницу в Приморье ожидаются сильные дожди с количеством от 20 до 40 мм за 12 часов и менее. Они пройдут в южных и юго-восточных районах региона: Владивостокский, Артемовский, Находкинский, Дальнегорский, Партизанский городские округа, городской округ Большой Камень, городской округ ЗАТО Фокино, Кавалеровский, Лазовский, Надеждинский, Ольгинский, Партизанский, Хасанский, Шкотовский муниципальные районы.

Дожди в количестве от 20 до 25 мм. прогнозируются в центральных и западных районах края: Арсеньевский, Лесозаводский, Дальнереченский, Спасский, Уссурийский городские округа, Анучинский, Дальнереченский, Кировский, Михайловский, Пограничный, Спасский, Черниговский, Чугуевский, Ханкайский, Хорольский, Яковлевский муниципальные районы.

В отдельных районах возможны грозы и ветер порывами до 20 м/с.

На реках западных и центральных районов края ожидается подъем уровня воды на 40-60 см. На реках центральных районов края при прохождении паводка создается угроза выхода рек из берегов с подтоплением пониженных территорий, хозяйственных объектов и участков дорог, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, воздержаться от поездок за пределы населённых пунктов, а также исключить выходы на охоту, рыбалку и туристические маршруты. Владельцам маломерных судов нужно воздержаться от выхода на морскую акваторию на период действия предупреждения, а гражданам рекомендуется воздержаться от купания.

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