Пресс-секретарь приморского минздрава Ксения Гусенцова покидает свой пост

Ксения Гусенцова во время награждения победителей и призеров конкурса "Клиника года - 2019". Фото: Роман Савин

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Приморского края Ксения Гусенцова покидает свой пост. Как отмечает сама Ксения, свою работу в минздраве она завершит до конца этой недели.

- В связи с переездом в другой регион до конца этой недели я завершаю работать пресс-секретарем Минздрава Приморья. В настоящее время рассматриваются несколько кандидатур на мое место. О том, кто займется связями с общественностью и взаимодействием со СМИ, думаю, вы узнаете в ближайшее время... хочу сказать всем огромное спасибо за многолетнюю совместную работу, за поддержку, за возможность расти и совершенствоваться, - написала в своем аккаунте в Facebook Ксения Гусенцова.

В должности пресс-секретаря департамента и министерства здравоохранения Приморского края Ксения проработала более семи лет. Пока она не спешит рассказывать о своих дальнейших карьерных планах.