Юбилейная выставка живописи Кима Коваля открылась во Владивостоке

Творческое наследие Кима Коваля еще предстоит собрать. Фото: ussuri-art.ru

Приморская государственная картинная галерея приглашает познакомиться с творчеством заслуженного художника России Кима Петровича Коваля. Персональная выставка, приуроченная к 90-летию со дня рождения известного деятеля искусств, открыта в парадном зале (ул. Алеутская, 12).

- В экспозиции представлены живописные работы 1950-1990-х годов из собрания Приморской государственной картинной галереи и коллекции семьи художника. Ретроспектива позволяет проследить основные этапы творческого пути Кима Коваля, для которого созидание было главной его целью - во всех областях: в собственной биографии, в семье, в сообществе уссурийских художников, на творческой даче в селе Андреевка Хасанского района, - рассказали организаторы вернисажа.

Он так и не получил классическое образование, но на протяжении всей жизни учился сам. В 37 лет он получил звание заслуженного художника РСФСР. Делегат съездов художников, член правлений Союза художников всех уровней - от краевого до СССР - потрясающая карьера.

- Факты его личной и творческой истории часто выходят за рамки привычного хода событий, - говорят искусствоведы. - В публикациях разных лет упоминаются отдельные знаковые работы мастера, о месте нахождения которых пока не известно, но их изображения можно найти в Интернете, а на выставке будут показаны этюды к некоторым из них. Есть и такие, что упомянуты в каталогах выставок, а их изображений найти пока не удалось. Все это свидетельствует о том, что материк КОВАЛЬ пока остаётся недостаточно исследованным.

Выставка продлится до 30 августа (6+).