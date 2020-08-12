В Приморье отец «воспитывал» малолетнего сына, избивая его кочергой и гаечным ключом

Житель Приморья избивал своего сына в "воспитательных целях" не только ремнем Фото: pixabay.com

Прокурор Октябрьского района Приморья утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против местного жителя, обвиняемого по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание несовершеннолетнего».

Как читает следствие, отец мальчика (1981 года рождения) с декабря 2018 года по январь 2020 года, напиваясь, принимался «воспитывать» ребенка (2007 года рождения). При этом мужчина бил сына руками и ногами, ремнем, кочергой и гаечным ключом, выгонял зимой на улицу без теплой верхней одежды и обуви.

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Обвиняемый вину в совершенном преступлении не признал.

Сейчас 13-летний мальчик изъят из семьи и помещен в Октябрьский социально-реабилитационный центр.

Дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

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