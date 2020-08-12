Долг в 1 миллион 700 рублей срочно вернул житель Приморья, чтобы не лишиться своего грузовичка

Судебные приставы в Артёме наложили арест на автомобиль марки Hino Ranger, принадлежащий должнику Фото: Артем КИЛЬКИН

Один житель Артема задолжал другому 1 миллион 700 тысяч рублей, но возвращать не торопился, несмотря на то, что в отделе судебных приставов по Артемовскому городскому округу уже находилось исполнительное производство о взыскании.

Когда приставы установили, что в собственности у должника имеется грузовой автомобиль марки Hino Ranger, 2013 года выпуска, на транспортное средство наложили арест. Владельца предупредили об уголовной ответственности по статьи 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации».

Перспектива лишиться грузовичка, который продали бы с молотка, подвигла гражданина в срочном порядке отыскать необходимую сумму и расплатиться с долгами, сообщила пресс-служба УФССП России по Приморскому краю.

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