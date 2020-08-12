За создание экстремистской организации попадут на скамью подсудимых трое жителей Уссурийска

Трое жителей Уссурийска обвиняются по части 1 статьи 282.2 УК РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет в Уссурийске завершил расследование уголовного дела против местных жителей 33, 35 и 52 лет. Их обвиняют по части 1 статьи 282.2 УК РФ «Организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности».

Предварительное следствие установило, что граждане являлись последователями религиозной организации «Управленческий центр Свидетели Иеговы России», которую признали экстремистской и ликвидировали на территории Российской Федерации. Желая продолжить деятельность организации эти трое человек организовали деятельность местного отделения организации и, как сказано в сообщении СК СУ РФ по Приморскому краю, «осуществляли сбор участников данной организации с помощью телекоммуникационной связи».

Сообщается, что следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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