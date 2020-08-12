Транснациональное ОПГ: в Приморье осудили китайца, который лишил регион ценных деревьев на 320 миллионов

Всего за год ОПГ удалось перевезти в Китай лесоматериалы на 320 миллионов рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Уссурийский районный суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное сразу по нескольким статьям. Список внушительный: «Участие в преступном сообществе», «Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта незаконно заготовленной древесины, совершенные организованной преступной группировкой в особой крупном размере», «Незаконное перемещение через таможенную границу». На скамье подсудимых – гражданин КНД, который как раз отвечал за экспорт ценных древесных пород на свою родину.

Как удалось выяснить следователям, вовлекла мужчину в состав ОПГ гражданка КНР еще в 2016 году. А ОПГ оказалось совсем непростым, а транснациональным. Задача – незаконно перевезти из России в Китай стратегически важные биологические ресурсы. Речь шла о пиломатериалах твердолиственных пород дуба монгольского и ясеня маньчжурского.

Таким образом только в период в 2016 по 2018 год сообщество приобрело около 20 283,7 кубометра дуба монгольского и 2 972 кубометров ясеня маньчжурского. Разумеется, никаких документов, которые могли бы подтвердить законность их торгового оборота, не было. Это не мешало участникам ОПГ хранить и перерабатывать древесины на складах для дальнейшего сбыта в Китай. Оперативникам также удалось выяснить, что в таможенные органы черные лесорубы представили поддельные документы, которые говорят о законности покупки такого объема лесоматериалов.

- Преступное сообщество составили два подразделения – русская и китайская подгруппы. В составе китайской подгруппы обвиняемый на территории Приморского края занимался скупкой, переработкой пиломатериалов, их хранением и погрузкой на транспортные средства, предоставленные русской подгруппой, - отмечают в пресс-службе СУ СК на транспорте по ДФО. - В период с 2017-2018 годы из России на территорию КНР перемещены 7 709 кубометров лесоматериалов, задекларированных данной компанией, оценочная стоимость которых составила свыше 137 миллионов рублей, а также 14 924 кубометров лесоматериалов и дополнительно 574,7 кубометров дуба монгольского, задекларированных иными компаниями, оценочная стоимость которых составила свыше 320 миллионов рублей.

Выявить ОПГ удалось благодаря сотрудникам Дальневосточной оперативной таможни и Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

С учетом всей доказательной базы суд признал гражданина КНР виновным. Обвиняемый признался в содеянном и сотрудничал со следствием - это стало смягчающим обстоятельством при вынесении приговора. В итоге ему назначили 7 лет лишения свободы условно и испытательный срок - 5 лет. В ведомстве также отмечают, что приговор пока не вступил в законную силу.

Вместе с тем, в скором времени осудят еще трех участников сообщества, расследование уголовного дела в отношении организатора ОПГ пока не завершено.

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