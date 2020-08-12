В половом преступлении против 9-летней девочки обвинила жена мужа в Приморье

На жительницу приморского села Хороль завели уголовное дело за заведомо ложный донос Фото: Иван ПЕТРОВ

35-летняя жительница приморского села Хороль поругалась с мужем и не нашла лучшего способа ему насолить, чем сделать заявление на супруга в полицию. Нет, не о том, что мужчина поднял на нее руку, а о том, что он якобы совершал действия сексуального характера в отношении ее 9-летней дочери. Надо сказать, что полицейские, как и положено, в момент, когда женщина сделала заявление, предупредили ее об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Но, видимо, обида была уж очень велика и гражданка решила от своих слов не отказываться.

Теперь на заявительницу возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления, связанный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления». По уголовному делу допрошена подозреваемая, свидетели, а также выполняются иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Приморскому краю. Расследование продолжается.

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