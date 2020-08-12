Дорожное покрытие на Рудневском мосту во Владивостоке начнут ремонтировать сегодня вечером

Ремонт начнётся после 20 часов, когда спадет трафик. Фото: архив КП

Дорожные службы Владивостока сегодня, 17 июля, приступят к ремонту покрытия проезжей части Рудневского моста. Это произойдет после 20 часов, когда уменьшится основной поток автотранспорта.

По данным городского управления дорог и благоустройства, на поврежденных участках дорожного полотна будет снято старое покрытие и уложен новый асфальт. Работы будут проводиться последовательно на каждой из полос движения. Из-за чего на мосту введут реверсивное движение.

«Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам. Работы будут начинаться с 20 часов и продолжаться в течение всей ночи. Завершить ремонт планируется в предстоящие выходные дни», — обратились к автомобилистам столицы Приморья специалисты мэрии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14