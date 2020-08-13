Работа в особых условиях оплачивается соответственно

Социальные работники получают доплату за риск. Фото: primorsky.ru

Почти 135,3 миллиона рублей направлено на доплаты за работу в особом режиме сотрудникам учреждений социального обслуживания Приморского края. Более четырех тысяч специалистов, в числе которых врачи, средний и младший медицинский персонал, социальные, педагогические работники, технический персонал получают стимулирующие выплаты.

- Это работники домов-интернатов для пожилых, специализированных домов-интернатов, детских социально-реабилитационных центров. Рабочая смена таких сотрудников длится до 14 дней. Все это время они находятся в своих учреждениях, - пояснила министр труда и социальной политики региона Светлана Красицкая.

В региональном ведомстве сообщили, что в Приморье на карантин были закрыты 17 учреждений для пожилых и инвалидов, а также девять социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних. Сегодня закрытый режим сохраняется в нескольких учреждениях. Это Екатериновский детский дом-интернат для детей с тяжелыми умственными нарушениями, Партизанский психоневрологический интернат, Находкинское отделение Артемовского дома-интерната для пожилых, Партизанское отделение Артемовского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, Находкинский СРЦН «Альбатрос» и СРЦН «Парус надежды» во Владивостоке.