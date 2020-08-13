Нарушителям эпидрежима вынесли «последнее предупреждение»

Проверки в торговых центрах выявили злостных нарушителей. Фото: Анастасия Котлярова

За соблюдением режима повышенной готовности в Приморье следят административные комиссии. Ситуация не позволяет расслабляться. По данным Роспотребнадзора, только за воскресенье, 9 августа, диагноз COVID-19 поставлен еще 94 жителям Приморья, два человека скончались. Поэтому соблюдение противоэпидемического режима должно быть неукоснительным.

За этим следят административные комиссии. В выходной день проверки прошли в 4,7 тыс. торговых точках, объектах общепита, в общественном транспорте и такси, на базах отдыха и пляжах. В суды направлено более 90 административных протоколов, нарушителям назначены штрафы и вынесены предупреждения. Во Владивостоке в их число попали торговые центры «Родина», FreshPlaza, SkyCity, «Березка», гипермаркет «В-Лазер», «Пивомаркет», «Некрополь», «Геометрия фитнеса», автовокзал. Об этом на заседании оперативного штаба доложил мэр Владивостока Олег Гуменюк.

Глава региона подчеркнул, что особый контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм нужно уделять открытым сейчас сельскохозяйственным ярмаркам, для этого к работе административных комиссий следует подключать волонтеров:

- У фермеров должна быть возможность реализовать свою свежую продукцию. При этом нарушителей санитарного режима нельзя допускать к торговле. Обязательно ношение масок, соблюдение «социальной дистанции», - напомнил Олег Кожемяко.