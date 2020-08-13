В Приморье разрешили торговлю ширпотребом

Торговля промтоварами возобновлена в Приморье. Фото: Денис Нагаев

На прошлой неделе в крае возобновлена торговля промтоварами без ограничения по площади предприятия и вне зависимости от наличия отдельного входа. В то же время для них сохраняется требование - одновременно в торговом зале могут находиться посетители из расчета один человек на четыре квадратных метра. Об этом объявил глава региона Олег Кожемяко в ходе выездного заседании регионального оперативного штаба, которое он провел в Артеме.

- Ограничения сняты, и такие торговые точки могут возобновить работу. Предварительно они в обязательном порядке должны уведомить минпромторг Приморского края для проведения проверки на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям, - уточнил губернатор.

Олег Кожемяко также в очередной раз напомнил главам муниципалитетов о том, что соблюдение требований Роспотребнадзора остается неукоснительным. В первую очередь это относится к тем территориям, где впервые выявлены заболевшие или произошли новые вспышки. Он подчеркнул повышенную важность работы административных комиссий после снятия ограничения работы торговых предприятий:

- По всем выявленным случаям незамедлительно определяйте круг общения заболевшего, обрабатывайте подъезды, усильте тестирование, особенно на крупных предприятиях, подключайте мобильный мониторинг больных.

ВАЖНО!

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий использование медицинских масок и перчаток, соблюдение «социальной дистанции» при посещении общественных мест.