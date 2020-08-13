Библиотеки края участвуют в федеральном конкурсе

Одна из муниципальных библиотек края сможет расширить свои возможности. Фото: primorsky.ru

Приморские библиотеки участвуют в конкурсе на предоставление средств из федерального бюджета на создание модельных муниципальных библиотек. Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Культура». За победу в конкурсе борются учреждения централизованной библиотечной системы имени В.К. Арсеньева Арсеньевского городского округа, централизованной системы Артемовского городского округа и Владивостокской ЦБС. Финансирование по итогам конкурса может получить только одна из библиотек края.

- Реализация национального проекта «Культура» предусматривает создание современных интеллектуальных и образовательных центров на базе действующих муниципальных библиотек, сочетающих в себе красивый дизайн, комфортное пространство, доступ к новейшим информационным технологиям, - отметила зампред правительства Приморского края Елена Бронникова.

Библиотека-победитель после модернизации получит доступ к широкополосному Интернету, информационной системе «Национальная электронная библиотека», современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам периодической печати. В ней появится возможность проводить фестивали, лекции, мастер-классы, учебные курсы, встречи с писателями, художниками и музыкантами. Кроме того, сотрудники муниципальных библиотек пройдут профессиональную переподготовку и повышение квалификации.