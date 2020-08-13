Приморская картинная галерея представляет «Обнаженную в интерьере»

Каждая картина художника отличается неповторимым стилем. Фото: primgallery.com

Краевая государственная картинная галерея продолжает цикл выставок, посвященный приморским художникам, юбилеи которых состоятся в 2020 году. С 11 августа открыта выставка одной картины Валерия Шапранова «Обнаженная в интерьере».

- Безусловно, написанный с натуры интерьер художник превращает в полигон для колористических экзерсисов, раскрасив его исключительно чистыми цветами, отказавшись от смешения их, изменения под влиянием света и тени, оставляя фрагменты незакрашенной основы. Вероятно, главной целью художника здесь было добиться напряжения, пульсации цветовых контрастов, - рассказали в галерее. - Именно это стремление Шапранова к созданию образа исключительно художественными средствами привело его, в конце концов, к абстракции.

Кстати, ценители творчества мастера отмечают особое отношение Валерия Шапранова к цветовой гамме своих произведений. Иногда его работы отличаются напряженными контрастами, порой он использует спокойную палитру. Экспериментирует художник не только с красками. Он находит отдельный, неповторимый стиль буквально для каждого своего произведения.

Выставка продлится по 30 августа. Экспозиция расположена в выставочных залах Приморской государственной картинной галереи по адресу: Партизанский проспект, 12. Без возрастного ограничения (0+). С правилами посещения Приморской государственной картинной галереи в период снятия карантина можно ознакомиться на официальном сайте: рrimgallery.com