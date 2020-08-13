Дети нарисуют Токаревский маяк

Морская тема будет главной на предстоящем мастер-классе. Фото: primgallery.com

Главный художественный музей края приглашает детей принять участие в специальном мастер-классе. Занятие проведет Наталья Клименко - художник, педагог дополнительного образования изобразительного искусства в детском клубе «Пионер». Ребята узнают, как легко и быстро изобразить известную достопримечательность Владивостока - Токаревский маяк.

- Художник - не профессия, а состояние души. Уверена, что мое состояние души поможет сделать мир прекраснее, ведь я рисую мир не таким, каким я его вижу, а таким, каким я его представляю: ярким, солнечным, добрым, - говорит Наталья Клименко.

На занятии можно будет рассмотреть настоящие ракушки и морские звездочки и изобразить их с натуры, украсив ими свои рисунки. Наставница познакомит ребят с каждым этапом творческого процесса и поможет в создании собственных работ.

Мастер-класс состоится 15 августа в 12.00 в парадном зале Приморской государственной картинной галереи по адресу: Алеутская, 12. Обязательно надо предварительно записаться по телефону (423) 241-06-10. Количество мест ограничено. Возрастное ограничение: 6+.

ВАЖНО!

Вход на площадки галереи допускается при наличии средств индивидуальной защиты (медицинская маска). С полным перечнем правил посещения Приморской государственной картинной галереи в период снятия карантина можно ознакомиться на официальном сайте: рrimgallery.com