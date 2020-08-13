Приморские литераторы претендуют на премию

Задача конкурса - привлечь внимание к Дальнему Востоку. Фото: Игорь Новиков

Завершился прием заявок на соискание общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени Арсеньева. По словам организаторов, на суд экспертов поступило 144 заявки из 17 регионов. Приморье представляют 20 произведений, которые поборются за главный приз - вхождение в шорт-лист и 500 тысяч рублей.

Премия присуждается в трех номинациях: «Длинная проза», «Короткая проза», «Проза для детей». На соискание могли быть выдвинуты романы, повести, сборники повестей или рассказов, а также документальная проза и мемуары.

- Литература по всем номинациям будет тщательно прочитана и оценена для того, чтобы сформировать длинный список, который и будет анонсирован в сентябре. Я абсолютно уверен, это будет очень сильный список. Это будет настоящая литература о самой прекрасной и загадочной земле - о Дальнем Востоке, - считает куратор премии Вячеслав Коновалов.

Список финалистов станет известен 30 ноября. А в декабре огласят произведения-лауреаты, которые будут удостоены премии. Награждение пройдет в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве». Писателей будут чествовать в Москве в здании Российского фонда культуры на Гоголевском бульваре.

Главная задача премии - не просто наградить победителей и рассказать о современных авторах, но и привлечь культурный интерес к Дальнему Востоку как территории приоритетного развития. Она была учреждена в 2019 году по инициативе заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.