В СФУ пообещали иногородним студентам компенсировать проезд к месту обучения

Кампус Сибирского федерального университета - один из самых больших в России. Фото: пресс-служба СФУ

По словам ответственного секретаря приёмной комиссии университета Романа Ваганова, так в СФУ решили поддержать абитуриентов, проживающих за пределами Красноярского края: «В Сибирском федеральном университете один из самых больших в России наборов — ежегодно на бюджетные места к нам поступают около 5 тысяч первокурсников. Примерно 70 % заявлений от иногородних ребят».

Компенсация осуществляется посредством предоставления материальной помощи при предъявлении проездного документа (для иногородних). Помимо этого, университет поддержит талантливых абитуриентов повышенными стипендиями от 7200 до 24000 рублей в месяц весь первый год обучения и гарантирует место в общежитии для всех иногородних студентов, вне зависимости от платной или бюджетной формы обучения.

С полной программой поддержки абитуриентов можно ознакомиться здесь.