Житель Казахстана купил Lexus за 250 тысяч с доставкой из Владивостока

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Интернет-мошенника, который обманул жителя соседней страны во время онлайн-продажи дорогого автомобиля, разыскивают сотрудники полиции. Пострадавшим покупателем оказался житель Казахстана, желающий купить Lexus с доставкой из Владивостока.

В ходе разбирательства стало известно, что 37-летний мужчина решил купить машину и стал искать соответствующие объявления в Интернете, где нашел очень выгодное предложение о продаже Lexus с доставкой. Покупатель списался с продавцом, обсудил условия сделки и заключил с ним устный договор о покупке.

Неизвестный гражданин так убедительно гарантировал доставку в Казахстан машины, что доверчивый мужчина даже не потребовал от него копию паспорта. В ходе переговоров продавец попросил перевести ему задаток в сумме 250 тысяч рублей на указанный им счет, что и сделал пострадавший.

После получения денег злоумышленник перестал выходить на связь, а пострадавший понял, что стал жертвой афериста. Мужчина обратился за помощью в полицию и рассказал о произошедшем.

Стражи порядка приступили к проверке по факту полученной информации. Личность подозреваемого в мошенничестве устанавливается.

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