Полпред президента Юрий Трутнев заболел коронавирусом

Юрий Трутнев Фото: Михаил ФРОЛОВ

У полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрии Трутневе диагностировали коронавирус. Об этом ТАСС сообщил помощник вице-премьера Тимур Чернышев.

«Юрий Трутнев перед поездкой сдал анализ на коронавирус, он показал положительный результат», - сказал он.

Поездка как раз планировалась на Дальний Восток, где пройдут мероприятия с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Если и повторные тесты окажутся положительными, то пройдут эти мероприятия без Трутнева. Сейчас полпред на самоизоляции.

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