«С перепугу лифчик мне расстегнули»: девушка спасла тонущих детей на Патрокле

Фото: из личного архива героя публикации

Жительница Владивостока Екатерина Матвеева рассказала на своей страничке в Фейсбуке о том, как ей удалось предотвратить настоящую трагедию – спасти жизни двух детей, оказавшихся на глубине. Девушка пошла купаться на Патрокле, где в этот момент вокруг было много отдыхающих, и заметила в отдалении две девчонки лет 6-9 чуть с кругом.

- Кричат «Помогите»! Направилась к ним на всякий случай, и сказать, что нельзя так баловаться (глубина мне по грудь, мелко в общем). Но им хватило. Одна захлебывалась, воды нахлебалась, уже в истерике, судорожно вцепилась в сестру, та - в круг и не могут выбраться. Круг сдут. Рядом куча взрослых. Я к ним подхожу, хватаю круг, вытаскиваю с глубины, они в меня тут же вцепились. Лифчик мне с перепугу расстегнули. Вот так, с двумя детьми и голой грудью я прошагала до берега. Женщины рядом стояли, давай охать «ну как же вы так». Странно это все. Дети так то чуть не потонули, - рассказала Екатерина.

Сама она считает, что «спасла детей» - это громко сказано. Но совершенно невозможно, да и не хочется представлять, что могло произойти дальше, не окажись Екатерины рядом.

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