Два бандита-рецидивиста взломали банкомат в одном из магазинов Артема

Грабителям банкомата избрана мера пресечения - заключение под стражу. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему

Полиция Артема задержала 2 злоумышленников, которые попытались ограбить банкомат в магазине на улице Каширской. Работники торговой точки позвонили в дежурную часть отдела МВД и сообщили, что магазин ворвались неизвестные в масках и вынуть кассету из банковского терминала.

Сотрудники правоохранительных органов задержали и доставили в отдел двух мужчин 1971 года рождения. Там задержанные дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж».

Оба гражданина ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Один из них в общей сложности провел в местах лишения свободы 17 лет за совершение тяжких преступлений. У другого стаж поменьше — 14 лет. Обоим избрана мера пресечения — заключение под стражу.

Следствие уже установило причастность подозреваемых к пяти корыстно-насильственным преступлениям, совершенным на территории Приморья. Криминальный след они оставили в поселках Раздольное, Трудовое, а также на территории Владивостока и Артема, сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Артему. Например, в поселке Трудовое уголовники ворвались в магазин и, угрожая обрезом, забрали у продавцов 118 тысяч рублей.

Теперь все эти уголовные дела объединены в одно производство. Расследование ведет Следственное Управление УМВД России по Приморскому краю.

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