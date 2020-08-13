Бесплатно привиться от пневмонии в Приморье могут около 70 тысяч человек

В Приморье имеются пневмококковые вакцины и для детей, и взрослых Фото: Олег УКЛАДОВ

Бесплатную прививку от пневмонии могут сделать жители Приморского края. Как сообщили представители министерства здравоохранения региона, воспользоваться правом на бесплатную вакцинацию могут малыши в возрасте до 2 лет включительно, взрослые из групп риска — всего около 70 тысяч человек.

— В первую очередь, внимание детям и взрослым, которые имеют хронические заболевания сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем, онкологические проблемы и другие показания«, — прокомментировала заведующая краевым центром вакцинопрофилактики Евгения Воробьева.

Прививку можно сделать в лечебно-профилактических организациях по месту жительства, предварительно проконсультировавшись участкового педиатра или терапевта.

В настоящее время имеются пневмококковые вакцины и для детей, и взрослых «Превенар» и «Пневмовакс 23», которые формируют иммунитет к болезнетворным инфекционным агентам, вызывающим тяжелые заболевания.

Также против пневмококка ведется вакцинация пожилых людей, проживающих в социальных учреждениях Приморья. Вакцинацию в рамках проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» получают женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.

Вакцинация от пневмококка позволяет избежать осложнений у людей с ослабленным иммунитетом, страдающих хроническими эндокринными, сердечно-сосудистыми заболеваниями и патологиями дыхательной системы.

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