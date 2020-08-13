Дорожное сообщение прервалось из-за непогоды на двух направлениях в Приморье

В Приморье проезд отсутствует на двух дорогах края Фото: Иван МАКЕЕВ

На утро 13 августа, по данным пресс-службы правительства Приморья, из-за дождей, прошедших в регионе, проезд отсутствует на двух дорогах края. Бригады АО «Примавтодор» устраняют последствия непогоды.

Вода повредила трассу на 8-м километре дороги Ясеневое - Олон в Пожарском районе.

«Вчера вечером размыло проезжую часть, не доезжая один километр до Красного Яра, наблюдается перелив через дорогу шириной четыре метра и глубиной до метра. Как спадет вода, займемся восстановлением», — конкретизировали представители «Примавтодора».

Также из-за перелива воды и размыва полотна дороги нет проезда на дороге Ключи—Джигит в Тернейском районе. На этом участке ремонт начнется после спада воды.

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