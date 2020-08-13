Кинотеатры Приморья просят у губернатора разрешения на возобновление работы

Кинотеатры в Приморье не работают уже пятый месяц Фото: Артем КИЛЬКИН

Кинотеатры Приморья в открытом письме к губернатору Олегу Кожемяко просят разрешить им возобновить работу. Их владельцы обращают внимание на то, что в регионе уже открылись многие культурные и развлекательные заведения, а с кинотеатров ограничения не сняты.

Портал VL. ru публикует выдержки из открытого письма.

«В Приморском крае в связи с коронавирусной инфекцией сложилась сложная обстановка с предприятиями, оказывающими услуги по демонстрации кинофильмов. Уже пятый месяц кинотеатры края не могут возобновить свою деятельность. При этом мы понимаем всю серьезность ситуации и меры, предпринимаемые руководством страны и Приморского края по борьбе с COVID-19.

Тем не менее мы видим, что уже работают и (или) открываются в Приморском крае базы отдыха, детские оздоровительные лагеря, кафе, рестораны, бары, крупные торговые центры, фитнес-центры и бассейны и в том числе с 14.08.2020 г. — МАРИИНСКИЙ ТЕАТР Приморская сцена.

Некоторые кинотеатры не могут воспользоваться поддержкой государства и налоговыми льготами из-за бюрократических казусов, но при этом сохранили все рабочие места.

Получилась парадоксальная ситуация — мы ведем свою основную деятельность по показу кинофильмов, но не можем в связи с коронавирусом ни воспользоваться помощью государства, ни восстановить деятельность по показу кинофильмов в рамках рекомендаций Роспотребнадзора РФ № МР 3.1/2.1.0189-20 для кинотеатров, согласованных 27 мая 2020 г. с главным государственным санитарным врачом».

Также представители кинопрокатного бизнеса упоминают и том, что из-за пандемии резко сократится репертуар кинотеатров и в ближайшие три месяца после открытия они будут работать с контентом, который не даст запланированных сборов.

В открытом письме губернатора просят «о скорейшей возможности открытия кинотеатров в полном объеме», напоминая о праве на труд и предпринимательскую деятельность, записанном в Конституции.

К тому же кинотеатры хотели бы получить единовременную финансовую поддержку на запуск бизнеса для каждого кинотеатра (из расчета количества сотрудников) и отдельную субсидию на проведение мероприятий по профилактике инфекции. Дело в том, что их вид деятельности 59.14 не учтен в Постановлении правительства РФ от 02.07.2020 № 976, а значит компании неизбежно понесут расходы, выполняя санитарные требования Роспотребнадзора.

Письмо губернатору подписано представителями десяти кинотеатров Владивостока, Уссурийска, Артема, Дальнегорска, Спасска, Арсеньева и Партизанска. Послание передали через общественное объединение предпринимателей «Опора России».

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