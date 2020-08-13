Два научно-исследовательских судна построит судостроительный комплекс «Звезда»

ССК "Звезда" получил заказ на постройку двух научно-исследовательских судов Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Приморский судостроительный комплекс «Звезда» в Большом Камне в рамках национального проекта «Наука» построит два современных научно-исследовательских судна неограниченного района плавания. Они смогут проводить широкий спектр измерений параметров морской среды. Исследования пройдут в Мировом океане и будут включать физические, химические, метеорологические, биологические, геологические, геофизические и другие виды работ. Обрабатывать данные можно будет в режиме реального времени.

Проектированием этих судов занималось Центральное конструкторское бюро «Лазурит», которое является генеральным проектировщиком всех судов, строящихся сейчас на ССК «Звезда». Проект получил положительные заключения Российского морского регистра судоходства и других надзорных органов в связи с полным соответствием представленной документации техническому заданию. Комиссия Минобрнауки приняла единогласное решение одобрить и принять проект.

СПРАВКА:

Судостроительный комплекс «Звезда» создается консорциумом во главе с НК «Роснефть» по поручению президента РФ. Сейчас портфель заказов судоверфи составляет 39 судов, с учетом опционов — 59 судов.

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