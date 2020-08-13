Кайф на дому: в Находке «ботаник», растил коноплю прямо в квартире

Полиция изъяла три куста конопли, которые росли в квартире. Фото: пресс-служба ОМВД России по Находке

43-летний житель Находки выращивал в домашних условиях коноплю. Во время обыска полиция нашла в квартире три куста растений, которые росли в самодельных стеклянных ящиках. Также оперативники обнаружили свертки с веществом растительного происхождения. Экспертиза установила что в свертках также находится каннабис.

Мужчина дал признательные показания и пояснил, что хранил наркотики для личного потребления.

За незаконное культивирование наркосодержащих растений правонарушитель привлечен к административной ответственности по статье 10.5.1 КоАП РФ. Мировым судом вынесено наказание в виде штрафа в размере 2 тысячи рублей.

А вот за незаконное хранение наркотического средства в значительном размере возбуждено уже уголовное дело по части 1 статье 228 УК РФ. По этой статье мужчина может лишится свободы на срок до трех лет, сообщает пресс-служба ОМВД России по Находке.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статье 228 УК РФ. Фото: пресс-служба ОМВД России по Находке

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