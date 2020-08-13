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Безработные Приморья смогут бесплатно получить новую специальность

Для этого 8 колледжей региона создадут образовательные площадки по международным стандартам WorldSkills
Никита СергеевНикита СергеевНикитаСергеев
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Нетрудоустроенные приморцы бесплатно смогут обучиться новой специальности или повысить уже имеющеюся квалификацию

Нетрудоустроенные приморцы бесплатно смогут обучиться новой специальности или повысить уже имеющеюся квалификацию

Фото: Андрей МИРЕЙКО

Проект для тех, кто из-за коронавируса остался без работы, скоро стартует по всей России, и в том числе в Приморском крае. Бесплатно получить дополнительное профессиональное образование смогут не только люди, зарегистрированные в центре занятости, как безработные, но и недавние выпускники средних и высших учебных заведений, над которыми нависла угроза увольнения.

Организаторами проекта стали Министерство просвещения и Союз WordSkills Russia, соответственно его задачи согласованы с проектом «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».

Как рассказала начальник отдела профессионального образования и науки регионального министерства Ольга Пермякова, после квалификационного отбор в крае право проводить обучение в рамках этого проекта получили восемь колледжей различной направленности. Прошли отбор и специальности, которые предлагается освоить — они все сейчас востребованы на рынке труда.

Повысить свою квалификацию в уже имеющейся профессии или получить новую специальность можно будет на площадках обучения, организованных по международным стандартам WorldSkills, которые будут использовать адаптивные, практико-ориентированные и гибкие образовательные программы.

Подготовка предлагается по следующим компетенциям:

— «Электромонтаж» — Промышленный колледж энергетики и связи«;

— «Холодильная техника и системы кондиционирования» — Региональный железнодорожный колледж;

— «Сварочные технологии» и «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» — Региональный технический колледж;

— «Сварочные технологии» — Дальневосточный судостроительный колледж;

— «Администрирование отеля» и «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» — Приморский политехнический колледж;

— «Веб-дизайн и разработка» и «Сетевое и системное администрирование» — Владивостокский судостроительный колледж;

— «Спасательные работы» — Дальневосточный государственный гуманитарно-технический колледж«;

— «Фотография», «Организация экскурсионных услуг», «Физическая культура, спорт и фитнес», «Предпринимательство», «Рекрутер», «Технология моды», «Туризм», «Промышленный дизайн», «Поварское дело», «Парикмахерское искусство», «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», «3D Моделирование для компьютерных игр», «Веб-дизайн и разработка», «Графический дизайн», «Реклама» — Владивостокский государственный университет экономики и сервиса.

Подробное разъяснение о том, как стать участником программы, появится в скором времени в СМИ.

Как сообщает пресс-служба правительства Приморья, выпускники проекта получат сразу два документа об образовании: свидетельство (сертификат) учебного заведения и Skills-паспорт Worldskills.

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