Волонтеров поощрили билетами на премьеру в Приморскую Мариинку

Региональное отделение партии «Единая Россия» поощрило 50 волонтеров за помощь населению в период пандемии билетами на открытие V Международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский».

Новый сезон на Приморской сцене Мариинки во Владивостоке откроется 14 августа премьерным показом балета «Тысяча и одна ночь». Это первое представление в театре с начала введения в Приморье ограничительных мер.

Билеты приобретены для волонтеров в рамках партийной акции «Спасибо за добро».

Напомним, с начала объявления карантина в Приморье участники волонтерского движения, организованного на базе ЕР, приняли и исполнили около 25 тысяч просьб от жителей края. Добровольцы приобретали и доставляли продукты питания и товары первой необходимости, оказывали помощь по хозяйству, привозили бесплатные продовольственные наборы гражданам из групп риска.

Вклад волонтеров в оказание помощи населению в период пандемии COVID-19 высоко оценил глава Приморского края, секретарь регионального отделения «Единой России» Олег Кожемяко, вручив краевые награды самым активным участникам общественного движения. Награждения волонтеров прошли в рамках партийной акции «Спасибо за добро» во всех муниципалитетах края.