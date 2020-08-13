Пострадавший от удара стихии поселок Сибирцево в Приморье посетил губернатор Кожемяко

От урагана пострадали несколько козловых кранов. Фото: Инстаграм blog_vladivostok

Губернатор Приморья Олег Кожемяко сегодня работает в поселке Сибирцево Черниговского района края, где введен режим ЧС межмуниципального характера. Из-за ураганного ветра в населенном пункте случилось несколько аварий, повреждены крыши домов, произошли локальные отключения электроэнергии. Сейчас оперативные службы региона уже устраняют последствия разбушевавшейся стихии.

По данным пресс-службы правительства Приморья, повреждения получила кровля поликлиники поселка Сибирцево. Ветер сорвал около 45% покрытия крыши. 15% кровли повреждено на пожарном депо, порядка 5% на двух школа. Пострадали 43 жилых дома. На железнодорожной станции «Сибирцево» сошли с рельсов два и перевернулись три козловых крана. У шести человек легкие травмы.

Олег Кожемяко обратил внимание местных властей на то, что в пятницу в Приморье синоптики прогнозируют новые дожди. А это значит, что перед началом капитального ремонта необходимо обезопасить помещения в пострадавших домах от затопления. Поврежденные крыши закроют спецпленкой, а после улучшения погоды начнут полноценные аварийно-восстановительные работы. Дома, пострадавшие от ветра, временно защитят шиферными плитами. Они будут включены в план проведения капитального ремонта на следующий год.

Людям, проживающим в частном секторе, помогут с ремонтом. Из Владивостока уже отправили новый шифер. Граждан обеспечат пиломатериалами и стропилами.

— Надо провести подробную инвентаризацию, установить все поврежденные дома. Граждан социальных категорий — многодетных, ветеранов, пенсионеров, одиноких матерей и других — обеспечим всеми необходимыми стройматериалами. Тем, кто не в состоянии починить крышу своими руками, поможем провести ремонт, — заявил Олег Кожемяко.

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