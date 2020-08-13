Сотни домов Владивостока останутся без холодного водоснабжения из-за ремонтных работ

Большая часть горожан останется без холодной воды 26 августа Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Жителей Владивостока ждет плановое отключение холодного водоснабжения. Приморский водоканал на своем сайте опубликовал список адресов, где на время проведения ремонтных работ будет отсутствовать холодная вода.

Стоит отметить, что с 13 по 25 августа отключения воды будут происходить в рабочее время, а вот 26 августа вода будет отсутствовать более 20 часов.

Адреса домов, где на время ремонта будет отсутствовать холодная вода:

13 августа с 09:00 до 17:00

Сахарный ключ, 1, 2, 3, 3а, 4, 5.

19 августа с 09:00 до 16:00

Океанский проспект, 32, 34.

Прапорщика Комарова, 19-35а, 32-36, 42.

19 августа с 09:00 до 19:00

Босфора. Зои Космодемьянской. Гастелло. Макарова. Матросова. Приморская.

Окатовая, 45, 60, 66, 66а.

Поселковая 1-я, 15а, 25, 27, 29, 31, 44, 51.

20 августа с 09:00 до 20:00

100 лет Владивостока, 1, 1б, 20, 22, 24, 26, 30в, 32в, 36б, 50, 50а, 52, 52в, 54а, 56, 58.

Днепровская, 2, 4, 6, 12, 32, 34, 36.

Волховская. Вострецова. Гамарника. Днепропетровская. Завойко. Ильичева. Иртышская. Камский пер. Колесника. Нахимова. Невская. Постышева. Фирсова. Южно-Уральская.

25 августа с 09:00 до 17:00

Безымянный пер., 1, 2, 3, 4. Джамбула. Никитина. Стальского. Художественная. Шкотовская, 25.

25 августа с 09:00 до 16:00

Некрасовская, 86, 88, 88а, 90.

26 августа с 03:00 до 23:45

Буссе. Брестская. Брестский пер. Верхняя. Высокая. Жариковская. Жуковского. Карпинского. Карьерная. Маньчжурская. Островского. Станичная. Тюменская. Южная 3-я.

Адмирала Юмашева, 2-40.

Адмирала Кузнецова, 40-72, 74, 76, 78-92.

Аллилуева, 2-12а, 14, 14а.

Баляева, 34-50, 58-64.

Батумская, 15а.

Братская, 13, 27, 34, 36, 38.

Всеволода Сибирцева, 56, 62в, 80, 80а, 80б, 84а.

Ватутина, 2-6, 10-20, 24.

Владикавказская, 1, 3, 5.

Воропаева, 31-35.

Высоковольтная, 2, 3.

Горийская, 1, 3, 4, 50.

Горная, 21, 25, 31-33а.

Громова, 8-12а.

Жигура, 2-6, 18-26а, 42, 44, 48-54.

Зейская, 4, 4/1, 4/2, 5, 10, 12.

Каплунова, 1, 3, 3б, 5, 6, 7, 8, 8а, 11, 12, 13, 15, 17, 23.

Карла Либкнехта, 10а, 34-40.

Карякинская, 18б, 18в, 24, 24а,26, 29, 29а, 33, 35, 37, 41, 41а.

Ковальчука, 26.

Котельникова, 1а, 1г, 2, 4, 6, 7, 7а, 8-22, 24-30.

Кочубея, 1.

Красного Знамени пр-т., 114-120а, 123-137, 156, 156в, 158а, 160, 164, 164а, 164б.

Ладыгина, 2-19.

Луговая, 41-89а, 95а.

Матросская 2-я, 7, 9, 13, 15, 16-24.

Матросская 3-я, 4, 13, 17, 19, 21б, 22-28.

Матросская 4-я, 22, 26, 27, 27б, 29-31а, 32.

Матросская 5-я, 21, 24, 24а, 27, 27а, 28.

Матросская 6-я, 31.

Матросская 7-я, 25, 33, 33а.

Муравьева-Амурского, 21/23.

Народный пр-т., 9-15.

Невельского, 1, 1а, 2-8, 3, 11-31.

Нейбута, 6-12, 24, 24а, 24б, 24в, 30, 45-47б, 51-53а, 57, 61-67, 71б, 75-77, 81-87а, 88, 135.

Рабочая 9-я, 9.

Рабочая 10-я, 43, 45, 49, 49а, 56, 70, 72.

Рабочая 13-я, 12, 16.

Руднева, 1-5, 4а 13в, 14, 17б.

Сабанеева, 8, 11-24.

Сахалинская, 1-5б.

Светланская, 191, 193, 195, 195а, 197а, 205а, 205/1.

Сельская, 1-9, 6, 6а, 8, 10, 12, 15.

Славянская, 17, 18, 30, 30а.

Снеговая, 18б, 30, 31, 61, 63, 71, 74.

Спиридонова, 9, 11, 15, 20-44.

Стрелковая, 46, 50.

Стрелковый пер., 22а.

Терассная 4-я, 34-40.

Терассная 5-я, 33, 35, 40, 43.

Тобольская, 8-14, 11, 23-31.

Толстого, 30, 32, 32а, 38-52.

Тунгусская, 15-53, 59-69.

Фадеева, 47д, 49 ст.20. 63, 65, 67.

Флотская 1-я, 56.

Флотская 4-я, 37/39.

Черняховского, 3-21.

Шепеткова, 37, 40, 46, 60.

Шилкинская, 3, 4, 4а, 5-16а, 19, 20, 21, 30, 34, 36, 38, 42.

Яблочкова, 55-62.

Черняховского, 3- 21.

Яблочкова, 55, 56-62.

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