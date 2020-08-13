Золото на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ взял спортсмен из Приморья Иван Штыль

Иван Штыль на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ получил золотую медаль Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Очередную золотую медаль выиграл призер Олимпийских игр приморский спортсмен Иван Штыль. На этот раз это была победа в чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ. Он был перенесен в этом году из-за пандемии и сейчас проходит на канале Крылатское в Москве.

Иван финишировал в каноэ-одиночке в спринтерской дистанции 200 метров с результатом 39.395 секунды, обогнав ближайшего соперника на 0,661 тысячную секунды.

По итогам чемпионата будет сформирована национальная сборная, которая выступит на мировых соревнованиях.

— Уверен, что Иван Штыль достойно представит нашу страну и Приморский край на Кубке мира, который пройдет в сентябре в Венгрии, и на чемпионате Европы в октябре в Румынии, — сказал министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов.

Чемпионат России завершится завтра, 14 августа. Иван продолжит выступления в каноэ-двойке на дистанциях 200 и 500 метров. А после национального первенства, с 15 по 18 августа, приморец примет участие в Кубке Президента Российской Федерации.

СПРАВКА:

Иван Штыль является одним из самых титулованных гребцов планеты: бронзовый призер Олимпийских игр, 16-кратный чемпион мира, 16-кратный чемпион Европы, многократный призер чемпионатов мира, победитель и призер этапов Кубка мира и чемпионатов России.

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