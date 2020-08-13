Мэрия Владивостока рассказала, как долго останутся без воды жители домов на Щетининой , адмиралов Смирнова и Горшкова

Ремонтно-восстановительные работы ориентировочно продлятся до утра 14 августа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Владивостока прокомментировала ситуацию с аварией на водопроводе на улице Горшкова.

«В ходе проведения земляных работ в районе дома № 40 по ул. Адмирала Горшкова был поврежден водопровод холодного водоснабжения. К ремонтно-восстановительным работам оперативно приступили специалисты „Примводоканала“. На данный момент без водоснабжения остаются дом № 39 по ул. Анны Щетининой, дом № 8 по ул. Адмирала Смирнова, а также часть дома № 40 по ул. Адмирала Горшкова».

Сейчас «Примводоканал» проводит ремонтно-восстановительные работы, которые ориентировочно продлятся до утра 14 августа. К домам, где сейчас нет водоснабжение организуют подвоз воды. Чтобы уточнить время и места, куда будут подъезжать машины с водой, можно позвонить в диспетчерскую «Водоканала» по телефону: 245-33-04.

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