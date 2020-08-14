Завершены поиски без вести пропавшего 12-летнего Тимура в Приморье

Мальчик просто ушел из дома и не вернулся. Фото: pixabay.com

12-летний Тимур из села Галенки Октябрьского района пропал 3 августа. Мальчик просто ушел из дома по улице Советская и не вернулся. Ни через час, ни через два, ни через день. Родственники забили тревогу и обратились к волонтерам Примпоиска. Те разместили информацию о Тимуре в сети, прикрепив к посту фотографию мальчика, и начали поисковую операцию. Было известно, что школьник худощав, у него голубые глаза и русые волосы. Также удалось установить, что из дома он вышел в синем спортивном костюме и сланцах.

Поиски мальчика шли не так быстро, как хотелось бы. Тимур словно сквозь землю провалился, потому что найти ребенка не удавалось долго. И вот 9 августа волонтеры завершили поисковую операцию.

К счастью, повод для этого радостный – Тимура нашли живым и невредимым. Об этом волонтеры сообщили на своей официальной странице в сети, поблагодарив горожан за помощь в распространении информации о пропаже мальчика. Подписчики восхитились подвигом активистов и порадовались, что с ребенком все хорошо.

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