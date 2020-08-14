«Алло, это служба безопасности банка»: мошенники развели жителя Приморья на 2 миллиона рублей

Мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: pixabay.com

Началось все со звонка на мобильный. Входящий номер – 900. На том конце провода 49-летнему жителю Дальнегорска сообщили о том, что с его карты кто-то пытается перевести крупную сумму денег. Владелец сбережений пояснил, что не производит никаких операций, и разговор закончился. Однако после тревожного звонка пришло не менее странное сообщение о том, что с его карты списались 8 245 рублей.

Тогда житель Приморья сам позвонил на номер 900, чтобы выяснить, что случилось. На звонок ответил «оператор». Ролей у аферистов была масса. Затем мужчину соединили по классике жанра со «специалистом». Тот в свою очередь направил его в «службы безопасности банка». Там пояснили, что с его карты пытаются украсть деньги, но сейчас они находятся у банка. Оператор также отметил, чтобы вернуть деньги, нужно сперва перевести их на счет страхового агента. Это дальневосточнику показалось слишком подозрительным – он перевел все деньги на со сберкнижки на карту и заблокировал ее.

Только вот и на этом история не заканчивается. Мужчине поступил еще один звонок. На этот раз собеседник представился «сотрудником прокуратуры». Представитель ведомства успокоил его, заверив, что все манипуляции проводятся лишь для его безопасности. Ему мужчина поверил и согласился сотрудничать.

В конечном итоге житель Дальнегорска за несколько дней перевел мошенникам 1 977 000 рублей. Когда осознал, что это аферисты, обратился в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до трех лет.

Полиция просит горожан быть более бдительными и соблюдать все меры имущественной безопасности.

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