АЧС распространяется: В Приморье обнаружены новые очаги африканской чумы свиней

Ветеринарные врачи изымают животных из личных подсобных хозяйств Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Африканская чума свиней (АЧС) охватила четыре района Приморского края. На территориях, где обнаружен вирус, проводятся профилактические мероприятия.

По данным государственной ветеринарной инспекции региона, сейчас карантин по АЧС действует в Октябрьском муниципальном округе и Кировском районе. Также очаги заболевания зафиксированы в Чугуевском округе и Спасском районе. На границе первой угрожаемой зоны (территории, непосредственно прилегающей к очагу заболевания) установлены пункты пропуска.

«Ветеринарные врачи изымают животных из личных подсобных хозяйств, устанавливают дезбарьеры, проводят дезинфекцию частного сектора», — говорится в сообщении ведомства.

Африканская чума свиней была зафиксирована в Приморье в июле 2019 года. Вирус размножается среди диких кабанов, но может быть перенесен людьми на одежде, обуви, через мясо кабана. Для человека заболевание опасности не представляет.

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