«Ключи забрали и выкинули»: наглый водитель едва не сбил ребенка на пляже в Приморье

С водителем разобрались на месте. Фото: dpskontrol125rus

Неприятная история произошла недавно на приморском пляже в поселке Зарубино. По словам отдыхающих, по песку, в непосредственной близости к морю, начал рассекать водитель седана. В итоге лихач едва не сбил ребенка, за что и поплатился.

– Застрял в песке и получил. Ключи от авто забрали и выкинули в кусты, – поделились в популярном автомобильном паблике края разгневанные очевидцы.

При это номера на авто оказались не местные. Многие предположили, что водитель приехал на отдых из другого региона. По словам свидетелей, помимо парня в машине находились его жена и мать. Но почему-то женщины решили, что езда по людям – это норма.

– Его сначала вытащили, а он потом по воде ездить пытался, – вспоминают отдыхающие.

Поступок владельца авто вызвал волну возмущений в сети.

«Ну помогли бы до моря доехать, по крышу», «Пьяный что ли? Как алкаши уже достали», «Надо было в море кидать ключи», «Достали уже своими машинами. На песке люди загорают. А они прутся на тачках своих, дебилизм. Понаставят машин, даже полотенце кинуть некуда. Ставьте по кустам, а не на песке. Одни, что ли здесь? Вот поэтому вас и не любят, гостей таких», – высказываются местные жители.

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