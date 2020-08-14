Утренний ветер во Владивостоке наломал дров

Владивосток. Сломанное дерево недалеко от Некрасовской, 76а Фото: Милана СОКОЛ

Сегодня, 14 августа, утренний сильный ветер во Владивостоке успел доставить неприятности жителям города. По сообщениям мэрии, есть сломаннтыые шквальными порывами деревья по адресам: Лесная, 13, Хабаровская, 30, Тухачевского, 56, Русская в районе автовокзала, Тигровая, 20, Океанский проспект, 151, Светланская, 103, Луговая, 63, Котельникова, Калинина, 114 и другим. Речь идет о более чем двух десятках поваленных деревьев.

Мобильные бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ) в эти часы заняты в уборке упавших деревьев, прочистке сетей ливневой канализации и наведении порядка на улицах города после разгула стихии. В уборке задействованы пять мобильных бригад.

«В первую очередь рабочие распиливают и убирают поваленные деревья и ветки с дорог и пешеходных зон. После этого будут проведены работы по их вывозу», — прокомментировали ситуацию представители управления дорог и благоустройства Владивостока

Если вы стали свидетелем происшествия, сообщите в ЕДДС 2222-333, — просит городская служба.

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