Грузовик влетел на полном ходу. В массовом ДТП во Владивостоке пострадали два человека

Массовая авария случилась на объездной трассе Владивостока. Фото: dpskontrol125rus

Серьезное дорожное-транспортное происшествие случилось накануне вечером на объездной трассе Владивостока. Сразу четыре машины столкнулись перед низководным мостом при движении из города. Авария моментально стала причиной мощного транспортного затора. На помощь к пострадавшим людям поспешили медики, спасатели и полицейские.

По словам очевидцев, ДТП на трассе Седанка – Де-Фриз – Патрокл спровоцировал водитель микрогрузовика. Мужчина по какой-то причине не заметил едущий перед ним Mitsudishi и на полном ходу протаранил его.

На резко возникшее впереди препятствие не успел среагировать водитель кроссовера и следующий за ним рулевой микроавтобус. При этом Toyota Rav4 врезалась в металлический отбойник.

Все авто получили серьезные кузовные повреждения. Как уверяют очевидцы, двух участников массового ДТП госпитализировали. Остальные остались на месте происшествия для оформления.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14