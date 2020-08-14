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Более полумиллиона рублей взыскали судебные приставы с автомобильной компании в Находке

Должника удалось образумить лишь арестовав принадлежащее ему здание площадью 336 кв. м.
Никита СергеевНикита СергеевНикитаСергеев
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Компания из Находки имела долг 540 тысяч рублей таможенных платежей

Компания из Находки имела долг 540 тысяч рублей таможенных платежей

Фото: Артем КИЛЬКИН

540 тысяч рублей таможенных платежей обязал суд выплатить государству торгово-сервисную компанию, работающую в Находке. Однако в установленный для добровольного исполнения срок долг компания не погасила.

Тогда отдел судебных приставов по Находкинскому городскому округу назначил юридическому лицу исполнительский сбор в размере 37 тысяч рублей, а также наложил арест на принадлежащее должнику нежилое здание площадью 336 квадратных метров. Сотрудник ведомства предупредил ответственное лицо, что в случае неисполнения требований исполнительного документа имущество будет реализовано.

Благоразумие победило и компания-должник выплатила задолженность и исполнительский сбор в полном объеме, сообщает пресс-служба УФССП России по Приморскому краю.

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