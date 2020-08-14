Поселок Новонежино в Приморье получит станцию очистки канализационных стоков в конце октября

Сейчас строители монтируют трубопроводы, ведут земляные работы и устанавливают оборудование Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Возведение станции очистки канализационных стоков в селе Новонежино Шкотовского района Приморья завершат строить до конца октября этого года, пообещал подрядчик работ. Объект включает станцию биологической воды, площадку обезвоженного осадка, электроподстанцию, административно-бытовой корпус. Модульная станция должна полностью исключить сброс хозяйственно-бытовых вод на поверхность местных водных объектов, подтопление подвалов домов.

Сейчас строители монтируют трубопроводы, ведут земляные работы и устанавливают оборудование. После окончания работ начнется процесс пусконаладки. Параллельно строительству станции ведется прокладка и замена внутриквартальных сетей.

Возведение станции очистки канализационных стоков в селе Новонежино построят до конца октября Фото: Правительство Приморского края

— Много было обращений граждан о необходимости решения проблемы канализационных стоков, одно из них попало к Президенту России. Глава государства поручил в приоритетном порядке начать проектирование и строительство очистных сооружений. Из краевого бюджета были направлены соответствующие средства на проект, и в прошлом году приступили непосредственно к строительству, — напомнила зампред правительства региона Елена Пархоменко.

Средства на проект были направлены из краевого бюджета Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Также ведется строительство очистных сооружений в Арсеньеве, водоводов в Хороле и Камень-Рыболове, Славянке, Зарубино, канализационных очистных сооружений в Яковлевке и Михайловке.

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