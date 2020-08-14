Рисунки юных художников из Владивостока украсят книгу о мире будущего

Рисунок Валерии Титовой

МТС, Издательство «АСТ» (редакция «Аванта») и Благотворительный фонд «Система» подвели итоги федерального конкурса «Будущее время Поколения М». Работы сразу трех юных художников из Приморья вошли в число лучших и вскоре украсят иллюстрированную энциклопедию, которая поступит на прилавки российских книжных магазинов уже в этом году.

По условиям проекта стать его участниками могли дети в возрасте от 11 до 18 лет. Для этого ребятам необходимо было создать короткий рассказ или иллюстрацию по одной из конкурсных тем и загрузить свою работу на сайт проекта. Юным писателям и художникам предлагалось пофантазировать по одному или нескольким из шести направлений: «Город будущего», «Медицина будущего», «Наука и технологии будущего», «Развлечения будущего», «Образование будущего», «Мода будущего». Также для участников конкурса на сайте проекта была создана бесплатная образовательная программа от экспертов, чтобы помочь футурологам сориентироваться в мире современных технологий, получить новые идеи и расширить поле для фантазии. Так, приморские художники Роман Иванищев и Ксения Фролова записали мастер-класс «Как нарисовать комикс о будущем», а известный писатель и журналист Василий Авченко поделился секретами создания фантастического рассказа.

Работа Лизы Слепышевой

Среди победителей конкурса «Будущее время Поколения М» – сразу трое художников из Владивостока: 12-летняя Елизавета Слепышева, 15-летний Семен Болотин и 16-летняя Валерия Титова. Все ребята профессионально занимаются рисованием в художественных школах. Самая юная финалистка - Елизавета Слепышева - выигрывает призовые места в проекте «Поколение М» уже не в первый раз. В прошлом году талантливая школьница из Приморья заняла первое место в федеральном конкурсе дизайнеров «MTS Fashion», прошла стажировку в модном доме Юлии Далакян и приняла участие Неделе моды Mercedes Benz в Москве. В этом году Лиза представила несколько рисунков и победила с эффектной работой на тему «Мода будущего».

Другая финалистка Валерия Титова мечтает стать архитектором и очень любит путешествовать. Именно это увлечение вдохновило Валерию на яркий и необычный рисунок усовершенствованных самолетных кресел будущего, подходящих как для долгих перелетов, так и для комнат отдыха. Семен Болотин вдохновился розовым цветом и предоставил на конкурс оригинальную работу, высоко оцененную жюри. Юный художник мечтает стать преподавателем живописи и смело воплощать самые необычные идеи.

Семен Болотин

«В Приморье много по-настоящему одарённых детей, что подтверждают итоги конкурса «Поколение М»: каждый год побеждают юные художники, дизайнеры, артисты и фотографы из нашего края. Способных ребят замечают и отмечают на федеральном уровне, и, таким образом, конкурс становится социальным лифтом для талантливых детей из регионов. С помощью цифровых инструментов мы смогли организовать уникальный онлайн-формат. Это особенно важно для приморцев, ведь наш регион удален от столицы почти на 10000 километров. Благодаря «Поколению М», не выезжая из Приморья, ребята смогли проявить себя и уже в юном возрасте стать иллюстраторами настоящей энциклопедии», – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.