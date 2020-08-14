COVID-19 в Приморье новые данные: на 91 человека пополнился список зараженных

С начала эпидемии в регионе выявлено 8164 случая заражения коронавирусом Фото: Олег УКЛАДОВ

91 житель Приморского края попал в список зараженных COVID-19 за минувшие сутки. Об этом было сообщено на очередном заседании регионального штаба по борьбе с инфекцией в пятницу, 14 августа.

По данным территориального управления Роспотребнадзора, с начала эпидемии в регионе выявлено 8164 случая заражения коронавирусом. Уже переболели 6474 человека. Снят диагноз у 60 человек за сутки.

Сообщается, что за соблюдением режима повышенной готовности в Приморье постоянно следят административные комиссии. Вчера, 13 августа, проверено в общей сложности более 2,3 тысячи торговых точек, объектов общепита, единиц общественного транспорта и такси, баз отдыха и пляжей. В суды направлено более 100 административных протоколов — нарушителям назначены штрафы и вынесены предупреждения, сообщает пресс-служба правительства края.

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности.

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